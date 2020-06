Marathons van New York en Berlijn gaan niet door

De marathon van New York, voor zondag 1 november op de kalender, gaat wegens de coronapandemie niet door. Net als de marathon de Berlijn, die zondag 27 september plaats zou vinden. Dat deelde de organisaties woensdag mee.

De marathon van New York trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers en zo’n 50.000 deelnemers. Het is de tweede keer dat ‘s werelds grootste marathon, die sinds 1970 georganiseerd wordt, afgelast wordt. In 2012 gebeurde dat wegens de doortocht van de orkaan Sandy.

New York is zwaar getroffen door de pandemie, al gaat het volgens de autoriteiten inmiddels weer de goede kant op. De organisatie van de marathon vindt de risico’s van een massa-evenement echter nog te groot. “We doen dit voor de veiligheid van deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en alle andere betrokkenen.”

Het US Open tennis in New York gaat in september wel door. Het Grand Slam vindt wel achter gesloten deuren plaats.

Ook marathon van Berlijn afgelast

De marathon van Berlijn trekt jaarlijks enkele tienduizenden hardlopers naar de Duitse hoofdstad. Gezien het verbod op alle bijeenkomsten van meer dan 5.000 mensen in Berlijn tot 24 oktober, hebben de organisatoren aan andere opties gewerkt, maar de poging om met de lokale autoriteiten en de experts een gezondheidsprotocol uit te werken om de lopers te beschermen, is mislukt.

“Hoe hard we ook hebben geprobeerd, het is momenteel niet mogelijk om de marathon te organiseren, ook niet op een andere datum”, zeggen de organisatoren op hun website. “Plezier, goed humeur, gezondheid en succes zijn de elementen die kenmerkend zijn voor de marathon uit Berlijn en dat kunnen we momenteel niet garanderen.”