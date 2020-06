Antwerps burgemeester Bart De Wever is woensdag ‘gered’ vanop de hoogste hoogspanningsmast van de Benelux. De reddingsactie werd uitgevoerd door het klimteam van de Antwerpse brandweer in het havengebied. ‘Ik ga niet liegen, dat is precies wel heel bangelijk’, zei De Wever voor hij aan de klim begon.