Weyts klopt scenarioplan voor scholen af: 'Recht op leren gegarandeerd'

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft overeenstemming bereikt over een kader voor de start van het schooljaar op 1 september 2020. Het uitgangspunt is het garanderen het recht op leren voor alle leerlingen.

De kogel is officieel door de kerk: de scholen gaan op 1 september weer open. In het lager onderwijs alle klassen van alle leerjaren, vijf dagen per week. Ook het secundair opent de klasdeuren weer voor alle jaren, al zal woensdag wel een wekelijkse thuislesdag worden. Minister van Onderwijs wil daarmee het recht op leren garanderen. 'We hebben de laatste maanden te vaak vanuit het perspectief van volwassenen gekeken en te weinig vanuit kinderen. Dat is nu anders.'

Voor Weyts is het naar eigen zeggen een plan waar hij al enige tijd op zat te broeden. 'We hebben gezocht naar maximale overeenstemming en die hebben we ook gevonden. Dit plan is ambitieus en optimistisch', klopt de minister zich op de borst.

De heropening zal afhankelijk zijn van verschillende scenario's want 'corona zal ook volgend jaar nog realiteit zijn', aldus Weyts die samen met de onderwijsactoren, de experten van de GEES en de verschillende Gemeenschappen aan gespecialiseerde maatregelen heeft gesleuteld. Gekoppeld aan de verschillende pandemieniveaus zullen verschillende maatregelen gelden. Het aantal dagen op school, de afstandsregels op de speelplaats of hoe groepsactiviteiten geregeld worden, alles hangt af van hoe het virus evolueert. Weyts vergelijkt het met de verschillende terreurniveaus die we sinds 2016 kennen. 'Een groen scenario is een optimaal scenario waarin groepsimuniteit hebben. Dat zal nog niet voor meteen zijn, misschien zelfs nooit.' Daarnaast zijn er ook nog scenario's voor code Geel, code Oranje en code Rood. Zonder grote heropflakkering starten scholen vanaf 1 september in code Geel. Daarin zal in het secundair onderwijs dus de voorgenoemde thuislesdag gelden.

Houvast

Bij het Gemeenschapsonderwijs (GO) zijn ze tevreden dat Weyts de scholen perspectief biedt op wat mogelijk komt. ‘Wat we volgend schooljaar absoluut willen vermijden is dat er leerlingen zijn die wekenlang niet naar school kunnen gaan, zoals nu het geval is voor heel wat leerlingen in het secundair onderwijs maar ook in het buitengewoon onderwijs of OKAN’, licht Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap toe. ‘Daarom hebben we gewerkt aan scenario’s waarin élke lerende vanaf september terug naar school kan, op een veilige manier. Voor scholen en centra bieden deze scenario’s houvast in de zin dat scholen nu al weten waar ze aan toe zijn naarmate het virus (in positieve of negatieve zin) verder evolueert, zich daar tijdig op kunnen voorbereiden en tijdig kunnen communiceren.’



Verdyck is blij dat ze deze ambitie hebben kunnen waarmaken. ‘Dat alle leerlingen terug naar school kunnen, is niet alleen belangrijk omdat de leraar het verschil maakt in het overbrengen van kennis en kunde, maar ook omwille van het leren samenleven dat op school mogelijk gemaakt wordt’, klinkt het.’”De scenario’s zijn afgestemd met het brede onderwijsveld én met de GEES exitwerkgroep, we zijn ervan overtuigd dat we op deze manier én veilig én doenbaar vorm kunnen geven aan optimale onderwijskansen voor iedereen.’ Er zijn nu kaders, de volgende stap is het opstellen van gedetailleerde draaiboeken voor elke fase waarin antwoorden worden geboden op een aantal praktische vragen

Ook voor het niet-leerplichtsonderwijs staat voor Weyts het recht op leren voorop. Het gaat daarbij om centra voor Basiseducatie (CBE) en de centra voor Volwassenenonderwijs (CVO).