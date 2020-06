Muhka presenteert eerste LGBTQI-tentoonstelling in ons land

Een parade komt er dit jaar niet door de coronamaatregelen, dus hebben ze bij Antwerp Pride de handen in elkaar geslagen met het Muhka om de allereerste LGBTQI-tentoonstelling in ons land te organiseren.

De tentoonstelling ‘Together’ wordt gecureerd door kunstenaar Philip Huyge en zal van 5 augustus tot en met 6 september te zien in het Muhka in Antwerpen, zo hebben het museum en Antwerp Pride aangekondigd.

‘We nodigen verschillende kunstenaars uit, onder wie Carla Arocha en Stéphane Schraenen, Marijke De Roover, Philip Huyghe en Stef Van Looveren, om in een eigen bubbel samen te werken rond thema’s die de LGBTQI-gemeenschap versterken, en om zo een inclusieve tentoonstelling te bouwen. De uitgenodigde kunstenaars willen met hun visuele taal een wereld vormgeven waarin diversiteit een kwaliteit is, die spannende en uitdagende ideeën brengt in de wereld waarin we allemaal leven’, aldus de aankondiging.

De tentoonstelling moet het startschot geven van Antwerp Pride 2020. Omdat een parade, manifestatie of feesten dit jaar uitgesloten zijn, hebben de organisatoren besloten om tussen 5 en 9 augustus een aantal kleinere evenementen te programmeren onder de noemer ‘Together we pride’, waarbij ze wel rekening kunnen houden met de veiligheidsvoorschriften.