In Plopsaland blijven de botsautootjes dicht, omdat je daarin net géén afstand houdt. En in Bellewaerde moet je een mondmasker aan in de attracties, omdat je daarin al eens gaat gillen. De pretparken gaan op 1 juli weer open, maar een bezoek ziet er helemaal anders uit dan voorheen.

‘We kiezen voor een trage heropstart’, zegt Plopsa- CEO Steve Van den Kerkhof. ‘Op drukke zomerdagen is er in Plopsaland De Panne normaal plaats voor 15.000 à 17.000 bezoekers. Nu kiezen we ervoor om ...