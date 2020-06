Vader en coach van Djokovic halen na kritiek zelf hard uit naar Dimitrov: “Hij heeft de tennisfamilie grote schade berokkend”

Na de aanhoudende kritiek op tennisser Novak Djokovic naar aanleiding van de coronagevallen op de door hem georganiseerde tennistoernooien hebben zijn vader en zijn coach Goran Ivanisevic de Serviër verdedigd. Zo zou het niet zeker zijn dat de Bulgaarse tennisser Grigor Dimitrov bij een van Djokovic’ toernooien de besmetting heeft opgelopen, zegt Ivanisevic in de New York Times. Volgens Srjdan Djokovic is de Bulgaar zelfs de oorzaak van alle ellende.

De vader van Djokovic noemt Dimitrov de schuldige van de besmettingen. “Dimitrov heeft de tennisfamilie grote schade berokkend”, zegt Srdjan Djokovic in de Servische krant Kurir. “Die man is waarschijnlijk met een infectie komen aanreizen van weet-ik-waar en heeft zich niet laten testen.”

Dimitrov, de Kroaat Borna Coric, de Serviër Victor Troicki en Djokovic zelf bleken de afgelopen dagen het coronavirus te hebben opgelopen. Allen namen ze deel aan de wedstrijden in Belgrado en Zadar. Dimitrov was uit Los Angeles naar Servië komen vliegen en van daaruit naar Bulgarije vertrokken voordat hij zich afgelopen weekeinde weer bij het tennistoernooi in het Kroatische Zadar meldde. Volgens Ivanisevic had Dimitrov klachten aan zijn elleboog, maar verzweeg hij andere gezondheidsproblemen. Op zaterdag speelde hij een partij tegen Coric om zich daarna ziek af te melden en naar zijn woonplaats Monaco af te reizen.

Het gedrag van de tennissers, die geen afstand van elkaar hielden en ook nog een discotheek bezochten, leidde tot veel kritiek in de tenniswereld.