LIVE VIDEO

Krijgen we nog een regering? Stel live uw vragen aan onze chef politiek

De federale regeringsvorming blijft aanslepen. We zijn ruim een jaar na de verkiezingen, het is al anderhalf jaar geleden dat er nog een federale regering was met een meerderheid in het parlement. De huidige minderheidsregering van Sophie Wilmès verliest eind deze week haar volmachten. Hoe moet het verder? En krijgen we nog een regering?