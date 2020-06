Akkoord tussen bonden en directie bij Brussels Airlines

De vakbonden en directie van Brussels Airlines hebben een princiepsakkoord bereikt over een herstructurering van de luchtvaartmaatschappij. Een belangrijke horde voor eventuele overheidssteun.

De directie en de vakbonden hebben na ‘zes weken lang en intens onderhandelen’ een voorakkoord bereikt over een sociaal plan bij Brussels Airlines, meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront. Dat herstructureringsplan komt er nadat de luchtvaartmaatschappij – die zwaar geraakt werd door de coronacrisis – midden mei had aangekondigd haar vloot met 30 procent af te bouwen (DS 12 mei). Daardoor moeten niet alleen zo’n duizend medewerkers verdwijnen, maar werd ook een nieuwe verloningsstructuur uitgetekend en een aanpassing van de uurroosters van het vliegend personeel.

Het voorakkoord wordt normaal gezien vrijdag, in een ondernemingsraad, voorgelegd aan het personeel en moet nadien in een nieuwe cao worden gegoten. Voor het grondpersoneel wordt zwaar getroffen. Daar zullen tot 900 banen verdwijnen, zegt Filip Lemberechts, van de liberale vakbond. ‘Op bepaalde departementen verdwijnen 30 tot 40 procent van de banen.’

Hoeveel mensen er uiteindelijk gedwongen zullen moet vertrekken, is nog niet bekend. ‘We hebben zo veel mogelijk ingezet op vrijwillig vertrek of vervroegde pensionering, via SWT vanaf 59 jaar (waarvoor het akkoord van de bevoegde minister nodig is, red.). Maar het zal afhangen van hoeveel mensen in die procedures wil stappen.’ Lemberechts hoopt op ‘honderden’ kandidaten.

Loonsverlaging

Nu al is duidelijk dat er, volgens de vakbonden, ook van het resterend personeel een ‘zware inspanning’ wordt gevraagd. Volgens Paul Beukenhout van de christelijke vakbond ACV Puls gaat het om 10 tot 15 procent verlies, en zal er ook minder worden gevlogen, door zowel cabine- als cockpitpersoneel. Een deel van het vaste loon wordt daarbij omgezet in premies en cafetariaplannen. Ook worden sommige barema’s bevroren.

Over het cabinepersoneel werd vorige week al een akkoord bereikt, maar bij de piloten liepen de onderhandelingen een pak moeizamer. Het cockpitpersoneel had initieel zelf voorgesteld om tot 2023 tot 45 procent minder te vliegen, en zo de loonkosten met ruwweg 100 miljoen euro te verminderen. Maar het voorstel werd afgeketst door de directie, die een structurele inspanning wou. En ook de laatste vijf dagen werd nog intens gediscussieerd over vlieg- en rusttijden. ‘Dat gaat over het sociaal leven van de werknemers en of ze voldoende kunnen rusten tussen vluchten’, zegt Beukenhout. De directie zou ook meer gaan monitoren op vermoeidheid.

Reboot

Brussels Airlines, dat er al jaren niet in slaagt structureel winst te maken, was vorig jaar al begonnen met een herstructurering om het bedrijf weer financieel gezond te maken tegen 2022. Maar de coronacrisis doorkruiste die oefening en maakte dat er veel dieper moest worden gesneden.

Omdat Brussels Airlines dringend geld nodig heeft, moest er haast worden gemaakt. Het bedrijf klopte in maart aan bij de Belgische overheid voor staatssteun (daarbij vraagt het zo’n 290 miljoen euro, red.), maar de regering liet duidelijk verstaan dat ze geen geld op tafel wil leggen als er intern geen akkoord was over een toekomstplan. En ook de Duitse luchtvaartreus Lufthansa, dat als moederbedrijf ook geld op tafel moet leggen om de herstructurering te financieren, wou eerst een akkoord over het toekomstplan met het personeel.

‘Het personeel heeft duidelijk zijn verantwoordelijkheid genomen en doet zware inspanningen’, zegt Beukenhout. ‘Nu is het aan de regering en Lufthansa om hun deel te doen.’

Wachten op Duitsland

Maar ondertussen vecht Lufthansa zelf nog steeds voor zijn overleven. De Duitse luchtvaartreus onderhandelde een reddingspakket van maar liefst 9 miljard euro met de regering van Bondskanselier Angela Merkel. Alleen: het akkoord moet morgen op een bijzondere vergadering nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders, en zij dreigen de staatssteun te torpederen. Vooral hoofdaandeelhouder Heinz-Hermann Thiele is kritisch voor de rol die de overheid zou verwerven in Lufthansa (DS 23 juni). De miljardair houdt de sleutel in handen, want zonder zijn goedkeuring is de nodige tweederdemeerderheid niet mogelijk.

En alsof de spanning nog niet hoog genoeg is, meldde Lufthansa gisteren dat er in Duitsland nog steeds geen akkoord is tussen directie en vakbonden over loonsvoorwaarden. Topman Carsten Spohr had nochtans maandag als deadline gezet, en hoopt nog steeds een deal door te drukken voor de vergadering morgen. Maar Verdi, de vakbond van het grondpersoneel, wil niet meer samenzitten voor vrijdag.

Voor de meer dan 135.000 werknemers van de Lufthansa-groep zit er niet anders op dan nagelbijtend af te wachten. Dat geldt ook voor de 4.200 medewerkers van Brussels Airlines. ‘Een akkoord tussen vakbonden en directie was een eerste cruciale horde voor het overleven’, zegt een hoge bron binnen het bedrijf. ‘Morgen volgt de tweede.‘ De Belgische regering wacht ondertussen ook af.