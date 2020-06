Gentse Graslei deels afgesloten om samenscholingen te voorkomen

In Gent wordt vanaf woensdagnamiddag een deel van de Gras- en Korenlei preventief afgesloten om samenscholingen tegen te gaan. De toegang wordt beperkt tot een aantal in- en uitgangen, zoals tijdens De Gentse Feesten.

De voorbije dagen was het druk aan de Gras- en Korenlei, zeker na het sluitingsuur van de cafés. De plaats is een trekpleister voor toeristen en voor jongeren en niet iedereen volgde de opgelegde veiligheidsmaatregelen.

‘Dinsdagavond en -nacht was er opnieuw veel volk’, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). ‘Volgens de politie was de situatie onder controle, men heeft de jongeren aangesproken om voldoende afstand te houden. De komende avonden en nachten verwachten we echter nog meer volk met het mooie weer in combinatie met het einde van de examens.’

Door de toegang te beperken tot een aantal in- en uitgangen kan de politie beter monitoren en mensen wegsturen als het te druk wordt. ‘De politie zal extra aanwezig zijn de komende dagen, sensibiliseren en indien nodig verbaliseren. Het virus is nog steeds in het land, grote bijeenkomsten zijn nog altijd niet aan de orde. Ik begrijp dat jongeren een uitlaatklep nodig hebben na de examens, maar vermijd alstublieft drukke plaatsen’, stelt de burgemeester.

Wie niet zich niet aan de regels houdt, riskeert een GAS-boete van 250 euro.