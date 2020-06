Wapenstilstand na grensconflict tussen India en China

Een week na een bloedig treffen tussen de legers van India en China in de Galwanvallei in de Himalaya, zijn de twee landen overeengekomen de spanningen aan hun grens tot bedaren te brengen. Dat hebben hoge functionarissen van de twee Aziatische landen dinsdag gemeld.

Op 15 juni gingen Indiase en Chinese militairen met elkaar op de vuist en gingen ze elkaar ook met stenen en stokken te lijf in een vallei van Ladakh. Het was de eerste dodelijke botsing tussen de troepen van de twee landen sinds 1975.

Minstens twintig Indiase militairen lieten het leven in het gevecht op ruim 4.000 meter hoogte, dat de spanningen deed oplaaien. Volgens New Delhi vielen bij het gevecht slachtoffers aan de twee kanten, maar Peking maakte geen balans bekend.

Generaals van de twee legers hadden maandag een ontmoeting en ‘zijn overeengekomen de nodige maatregelen te treffen om een kalmering van de toestand te bevorderen’, verklaarde Zhao Lijian, een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Deze bijeenkomst toont dat de twee partijen hun onenigheid willen regelen, de toestand willen aanpakken en tot een de-escalatie willen overgaan’, verzekerde de woordvoerder op een persbriefing.

De wapenstilstand is het resultaat van bemiddeling door Rusland via een virtuele bijeenkomst van de drie. Het is onduidelijk of China dan wel India grondgebied verloren zijn bij het treffen.