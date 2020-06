Zo zal het nieuwe stadhuis van Roeselare eruitzien

De Stad Roeselare heeft de eerste plannen voor het nieuwe stadhuis af. Zo komt er een gloednieuwe hoofdingang naast het historisch gedeelte van het stadhuis. Tijdens de werken, vanaf april 2021, verhuizen de huidige diensten naar het De Muntplein.

Het schepencollege besliste in maart om in zee te gaan met het ontwerpteam van B-architecten, Bressers Erfgoed, Arcadis en Arne Deruyter voor het ontwerp van het nieuwe stadhuis. De nieuwbouw komt op de plaats van het huidige stadhuis, tussen de Grote Markt en de Botermarkt.

Op de Grote Markt komt een nieuwe ingang voor de burgers. Een doorzichtige wand geeft toegang en ook een zicht op de activiteiten in het stadhuis. Het historische gedeelte van het stadhuis blijft zo bewaard en zal nog steeds gebruikt worden voor de trouwrecepties.

‘We gaan eigenlijk terug naar het Roeselare van vroeger door het historische gebouw van het stadhuis los te koppelen van de andere gebouwen’, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V). ‘De nieuwe ingang zal nooit de bovenhand krijgen op het historische stadhuis.’

Langs de Botermarkt, waar de huidige ingang zich bevindt, komt er een nieuwbouw waarin de stadsmedewerkers zullen werken. Een centrale open zaal verbindt de historische gebouwen met de nieuwbouw. Op deze ontmoetingsplek kan je als burger terecht voor alle dienstverlening, zoals het aanvragen van identiteitskaarten of vergunningen.

De gevels van beide gebouwen lopen zichtbaar in elkaar over door het gebruik van gelijkaardige kleuren en materialen. Zowel in het ontwerp van de nieuwbouw als in de binnentuin op de gelijkvloers zijn bomen en extra groene accenten te vinden. Het stadhuis krijgt ook een toegankelijke binnentuin.

De sloop van de huidige gebouwen staat gepland voor begin volgend jaar. De bouw van het nieuwe stadhuis zal begin 2022 aanvangen, de bedoeling is dat er 300 stadsmedewerkers vanaf 2024 hun intrek in het nieuwe gebouw kunnen nemen.

Foto: © THIRD en B-Architecten

