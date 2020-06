Aan het Pachthofplein in Wilrijk zijn gaten gemaakt in lindebomen. Vandalen hebben ook geprobeerd om ze in brand te steken. Wie achter de brandstichting zit is momenteel onduidelijk, maar het lokale bestuur van Wilrijk neemt de feiten ernstig.

Eind mei werden in domein De Liereman in Oud-Turnhout, een van de oudste natuurgebieden van ons land, 120 bomen beschadigd. Het grootste deel van de bomen lijkt hersteld te kunnen worden, maar de schade was toch bijzonder groot.