De Nationale Veiligheidsraad kwam woensdagochtend om 9 uur samen om opnieuw te beslissen over enkele versoepelingen van de coronaregels vanaf 1 juli. Er is goed nieuws voor marktkramers, de regels voor cultuurevenementen worden soepeler, maar mondmaskers worden niet verplicht in winkels. De bubbel van tien wordt ook uitgebreid.

Het principe van de sociale bubbel blijft hetzelfde, maar het aantal personen wordt uitgebreid van tien naar vijftien personen. Elk individu mag dus tien personen zien, die per week mogen veranderen. Activiteiten in groep moeten beperkt blijven tot 15 personen.

Verschillende virologen zijn voorstander van een verplichting om een mondmasker te dragen in winkels, maar de politiek is de experten niet gevolgd. Er komt dus geen verplichting om mondmaskers te dragen in winkels. Ook de verplichting om alleen naar de winkel te gaan en zich te houden aan een bepaald tijdslot, wordt vanaf 1 juli losgelaten. Winkelen mag met mensen uit de contactbubbel. Premier Sophie Wilmès (MR) benadrukt dat een verplichting van mondmaskers op drukke openbare plaatsen nog ingevoerd kan worden bij een eventuele opflakkering van het virus.

Op de markten mogen vanaf 1 juli opnieuw meer dan vijftig kramen staan: zowel de beperking op het aantal kramen als op het aantal bezoekers valt weg, maar er moet wel strikt worden ingezet op crowdcontrol zodat een bezoek veilig kan verlopen.

Cultuur en horeca

Er is hoop voor de cultuursector. Vanaf 1 juli mogen terug evenementen doorgaan met een maximum van 200 mensen binnen, projecten die buiten plaatsvinden mogen zelfs tot 400 mensen gaan. Er is een opschaling mogelijk 1 augustus naar 400 mensen binnen en 800 buiten, maar die beslissing komt er pas na overleg tussen de gewesten en de taskforce.

Wie vanaf 1 juli een evenement wil organiseren voor meer dan 200 persoon, moet daarbij verplicht gebruikmaken van de evenementenmatrix. Daarop staan achttien criteria, bijvoorbeeld of het een dynamisch evenement is, dan wel op één plaats, wordt er eten voorzien of niet... Die checklist kunnen de burgemeesters dan gebruiken om een inschatting te maken en te beslissen of een evenement al dan niet mag plaatsvinden.

Het sluitingsuur voor de horeca blijft één uur.

Het nachtleven mag nog niet heropstarten. Nachtclubs en massa-evenementen zijn nog niet toegestaan.

Vrije tijd

Pretparken, wellness, receptie- en feestzalen (tot 50 personen) mogen opnieuw openen. Ook bioscopen, binnenspeeltuinen, congreszalen, casino’s en speelzalen mogen de deuren open zetten.

Betogingen

Betogingen moeten ook aan de limieten van evenementen voldoen, dat betekent maximum 400 man vanaf 1 juli, en eventueel een verdubbeling vanaf 1 augustus. Bovendien moeten ze statisch zijn en moet er toestemming gevraagd worden, zo zei premier Wilmès op de persconferentie.

Sport

Een frisse duik nemen mag opnieuw vanaf 1 juli: ook zwembaden krijgen eindelijk opnieuw toestemming om de deuren te openen.

Onderwijs

De ministers van onderwijs werken met een systeem van kleurencodes om aan te geven hoe een school zich moet organiseren in functie van de gezondheidssituatie.

Regels

Premier Wilmès herhaalt dat het virus nog niet verdwenen is uit ons land, en dat iedereen zich aan de gouden regels moet houden: respecteer de sociale afstand, organiseer het liefst evenementen buiten, houd u aan de hygiëneregels en neem extra voorzorgsmaatregelen bij mensen die in risicogroepen zitten.