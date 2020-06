Bij het Jessa Ziekenhuis in Hasselt zijn ze op zoek naar tien verpleegkundigen voor de dienst intensieve zorg en het operatiekwartier. Ze gebruiken hiervoor een wel zeer opvallende wervingscampagne. In de stijl van het tv-programma Temptation Island verleiden ze geïnteresseerden tot een job in het ziekenhuis.