Plan B verzamelt tips voor zomerse activiteiten in Brussel

Ook in Brussel bereiden velen zich voor op een staycation. Maar met de tips die worden verzameld op het nieuwe platform Plan B belooft de zomervakantie allesbehalve saai te worden.

Geen Couleur Café of Brussels Summer Festival deze zomer, maar dat betekent niet dat er deze zomer niets te doen valt in de hoofdstad. Neem maar eens een kijkje op Plan B(russel), een nieuwe website die vandaag werd gelanceerd en waar u een overzicht te zien krijgt van alle activiteiten in de hoofdstad. Een filmvoorstelling in openlucht of nachtelijk bezoek aan Villa Empain? Een zomerse speurtocht voor kinderen of een optreden van Zwangere Guy dat u via livestream kunt volgen? Naast een resem eenmalige initiatieven vindt u er ook museumtips terug, en ideeën voor mogelijke fiets- of wandeltochten.

Voor het initiatief hebben onder andere Muntpunt en UitInBrussels de handen in elkaar geslagen. De kalender is overigens nog niet volledig. Minister van Brussels Benjamin Dalle (CD&V) roept iedereen die een activiteit plant op om dat te melden, zodat het aanbod kan worden aangevuld.