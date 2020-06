De Nationale Veiligheidsraad is een laatste keer samengekomen voor de zomer, vanaf 14 uur kan u de persconferentie hierboven live volgen. Het is al bevestigd dat mondmaskers niet worden verplicht in winkels en de bubbels tot 15 personen worden uitgebreid.

Mondmaskers zullen niet verplicht zijn in de winkels, ondanks aandringen van virologen de voorbije dagen. Dat is bevestigd aan onze redactie. Onder meer Marc Van Ranst (KU Leuven) pleitte voor zo’n verplichting omdat het drukker wordt in de winkels.

Een tweede belangrijke beslissing is dat evenementen met publiek weer mogelijk zullen zijn vanaf 1 juli. Binnen geldt er een maximum van 200 personen, buiten zullen 400 personen toegelaten zijn op evenementen. Vanaf 1 augustus kan dat aantal nog verhogen naar 400 binnen en 800 buiten, maar pas na overleg tussen de gewesten en de taskforce.

Wie vanaf 1 juli een evenement wil organiseren voor meer dan 200 persoon, moet wel verplicht gebruikmaken van de evenementenmatrix. Daarop staan achttien criteria, bijvoorbeeld of het een dynamisch evenement is, dan wel op één plaats, wordt er eten voorzien of niet... Die checklist kunnen de burgemeesters dan gebruiken om een inschatting te maken en te beslissen of een evenement al dan niet mag plaatsvinden.

Zwembaden zullen opnieuw open mogen vanaf 1 juli. Die beslissing hing in de lucht en is nu ook bevestigd.

