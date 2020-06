Vijftien maanden met uitstel voor ex-judocoach die minderjarige meisjes aanrandde

Het Hof van Beroep in Brussel heeft ex-judocoach Kris B. uit Opwijk veroordeeld tot 15 maanden met uitstel voor de aanranding van de eerbaarheid van twee minderjarige meisjes.

In mei 2018 veroordeelde de correctionele rechtbank in Brussel Kris B. uit Opwijk tot twee jaar gevangenisstraf met uitstel voor de aanranding van drie minderjarige meisjes. Kris B. tekende beroep aan. Vandaag oordeelde het Hof van Beroep dat Kris B. schuldig is aan de eerbaarheid van twee minderjarige meisjes. Hij krijgt 15 maanden gevangenisstraf met uitstel.

Een van de slachtoffers is ‘Nele’, die in mei 2017 getuigde over het misbruik aan De Standaard. Kris B. was haar coach aan de topsportschool. ‘Toen ik dertien, veertien was, begon ik door te hebben dat hij meer wilde van mij. Hij zei dat hij verliefd op mij was. Een schok om te horen. Geleidelijk aan ging hij verder, zowel op als naast de mat. Hij noemde me “zoet”, maakte seksueel getinte opmerkingen, raakte me aan ... Ik zat op internaat en elke maandag bracht hij me met de wagen naar de training. Op die momenten legde hij zijn handen op mijn knie of probeerde nog verder te gaan.’

In 2018 vorderde het parket een gevangenisstraf van 40 maanden voor de aanranding van drie minderjarigen. Kris B. getuigde in de rechtbank van weinig schuldbesef: ‘Ik begrijp dit niet. Bij dat ene meisje ben ik gewoon opgetreden als trainer en is er nooit iets gebeurd tussen ons. Met die andere meisjes is er wel een relatie geweest, zij waren zelf ook verliefd. Toen ze aangaven dat ze er niet langer gelukkig mee waren, heb ik daar begrip voor getoond. Maar er is nooit iets gebeurd dat zij niet wilden.’

In eerste aanleg oordeelde correctionele rechtbank de feiten van aanranding van de eerbaarheid bewezen. Volgens de rechtbank was er duidelijk sprake van ‘opgedrongen liefkozingen’, waarvoor de meisjes geen toestemming hadden gegeven, en van een morele dwang die uitging van B. ‘De verklaringen van de slachtoffers zijn geloofwaardig’, klonk het in het vonnis. ‘Het was voor de meisjes zeer moeilijk om hun verhaal te doen, zij leden onder een immense angst om niet geloofd te worden. Zij hebben het over een verstikkend gevoel, veroorzaakt door de voortdurende ongewenste aanrakingen, en de bezitterige en controlerende houding van de verdachte.’

B. tekende beroep aan. Het Hof van Beroep is nu dus deels gevolgd, want de ex-judocoach werd veroordeeld voor de aanranding van de eerbaarheid van twee minderjarige meisjes, waaronder ‘Nele’. Zijn straf werd wel verlaagd naar 15 maanden met uitstel. Het Hof legt de man ook een beroepsverbod op. Voor de beweerde aanranding van het derde meisje, dat een leerling van hem was, werd de man vrijgesproken.

Jef Vermassen, de advocaat van Kris B., laat weten het arrest te onderzoeken. ‘We kijken of we in Cassatie kunnen gaan.’ (sgy)