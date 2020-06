De internationale dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection roept op een einde te maken aan het verhandelen en gebruiken van wilde dieren voor vermaak. Ze dringt er bij toeristen vooral op aan geen excursies meer te boeken zoals een ritje op een olifant in Thailand. De organisatie deelt beelden uit dat land waarop te zien is hoe babyolifanten worden ‘getraind’, nadat ze bij hun ouders zijn weggehaald.

Er wordt hardhandig met touwen en kettingen aan de jonge olifanten gesjord, ze worden strak vastgebonden en geslagen met een stok met een haak. Het gebrul van de dieren is duidelijk te horen. In een van de fragmenten is te zien dat een olifant bloedt. In een ander fragment wordt een olifant met een stok meerdere keren hard op het gedeelte boven de slurf geslagen. Ook is te zien hoe ze uiteindelijk kunstjes moeten doen, zoals op hun achterpoten staan en een hoepel om de slurf laten draaien.

‘Sommige beelden te schokkend’

De undercoverbeelden zijn verzameld tussen december 2018 en januari 2020 in de Thaise provincie Surin, zegt World Animal Protection. Het trainingsproces wordt ‘the crush’ genoemd. De bedoeling is de wil van jonge olifanten te breken, aldus de organisatie, zodat de dieren zich voortaan onderdanig gedragen. De fragmenten die ze deelt, zijn volgens haar van acht verschillende olifantjes. ‘Niet al het beeld is openbaar gemaakt; sommige beelden zijn te schokkend’, aldus een woordvoerster.

De dierenbeschermingsorganisatie roept dringend op om entertainment met wilde dieren in gevangenschap ‘uit te faseren, nog voordat het toerisme na stilvallen door de coronacrisis weer geleidelijk wordt hervat in Thailand en op andere vakantiebestemmingen’.