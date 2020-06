Voorbije week gemiddeld 93 nieuwe besmettingen per dag

Gemiddeld zijn de voorbije week 16 nieuwe patiënten opgenomen met het coronavirus per dag, en 93 bevestigde gevallen gemeld. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Sciensano, die voortaan focussen op gemiddelden van de laatste zeven dagen.

Alle cijfers blijven een dalende lijn volgen. Dat betekent dat de voorbije week minder besmettingen, minder sterfgevallen en minder opnames gemeld zijn dan de week voordien.

Concreet werden gemiddeld 93 besmettingen per dag vastgesteld de voorbije week, tegenover 104 de week voordien (min tien procent). De voorbije week zijn gemiddeld 5 mensen per dag gestorven (min 45 procent), en 16 mensen opgenomen in het ziekenhuis per dag (min 20 procent).

Sciensano maakt ook melding van de laatste dagcijfers die bekend zijn (geen gemiddelden dus, red.): van de tests die op zaterdag 20 juni zijn afgenomen bleken er 44 besmet (mogelijk werden in het weekend wel minder tests afgenomen, red.). De meeste recente cijfers zijn van zaterdag, omdat Sciensano nu de datum van staalafname doorgeeft, en niet meer de datum van rapportering aan Sciensano.

Die zaterdag zijn ook 3 mensen overleden. Het laatste dagcijfer voor de ziekenhuisopnames geeft weer dat er op 23 juni 12 nieuwe patiënten gemeld zijn.

Er liggen op dit moment nog 281 mensen in het ziekenhuis met covid-19. 41 mensen liggen op intensieve zorg.

Maandag blikten we met politiek journalist Matthias Verbergt terug op het begin van de coronacrisis. In onderstaande video vindt u zijn antwoorden terug op uw vragen.