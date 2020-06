Fauci: ‘Het virus is niet onder controle in de VS’

De Amerikaanse viroloog Anthony Fauci sprak woesndag het optimisme van de president Donald Trump tegen in het Amerikaans congres. Hij noemde het coronabeleid van zijn land een ‘allegaartje’ met enkele lichtpuntjes te midden van zorgwekkende trends.

Anthony Fauci, de Amerikaanse immunoloog en medisch adviseur van president Donald Trump, ziet een ‘verontrustende toename’ van het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in enkele Amerikaanse staten, ook al gaat het nu beter in het voormalig epicentrum van de epidemie New York. Dat zei hij dinsdag in het Amerikaans Congres. ‘Het virus zal niet verdwijnen’, aldus Fauci die ook aangaf dat het virus niet onder controle is in zijn land.

Fauci is vooral bezorgd over Florida, Texas en Californië, de staten met de meeste inwoners in de VS. ‘De komende weken zullen cruciaal zijn om de stijging die we waarnemen aan te pakken’, zei Fauci. Hij liet nog noteren dat zijn land hard geraakt is door covid-19 en dat het zeer belangrijk is om de verspreiding onder controle te krijgen.

Over een coronavaccin zei hij dat hij voorzichtig optimistisch was dat dat klaar zou zijn voor eind 2020 of begin 2021.

Het Amerikaans coronabeleid

Op de vraag hoe hij de reactie van de VS op de coronacrisis zou omschrijven, antwoorde hij dat ‘het echt een allegaartje is’. Hij verwijst daarmee naar de regionale verschillen. De medisch adviseur riep de bevolking ook op om menigtes te vermijden. Diegenen die toch demonstraties of politieke meetings willen bijwonen, dragen volgens Fauci best een mondmasker.

In tegenstelling tot Fauci maakt president Donald Trump, die afgelopen weekend zijn verkiezingscampagne opnieuw op gang trok, zich minder zorgen om het toenemend aantal besmettingen. Op Twitter herhaalde de Amerikaanse president dinsdag dat er meer positieve gevallen zijn doordat er in de VS meer testen zijn in vergelijking met andere landen.

Tests

Fauci zei verder nog in het Congres dat Trump hem nooit heeft gevraagd om minder tests uit te voeren, zoals de president onlangs liet uitschijnen. De viroloog werd daarin bijgetreden door drie andere leden van Trumps coronataskforce. Volgens Fauci wordt er net meer ingezet op tests.

In verschillende Amerikaanse staten, waaronder ook Texas, Florida en Californië, nam het aantal besmettingen onlangs snel toe. Tegenwoordig worden er in de VS dagelijks ongeveer 30.000 nieuwe besmettingen gemeld, ongeveer evenveel als op het hoogtepunt van de coronacrisis in april. Volgens veel experten is dat te wijten aan de versoepeling van de coronamaatregelen. De Verenigde Staten telt meer dan 120.000 sterfgevallen en ongeveer 5,5 miljoen besmettingen.