Australian Open-winnares Sofia Kenin toont in Charleston meteen haar goede vorm

Australian Open-winnares Sofia Kenin (WTA 4) heeft dinsdag haar eerste wedstrijd sinds de stopzetting van de competities vanwege de coronapandemie overtuigend gewonnen.

Op een exhibitietoernooi achter gesloten deuren in Charleston (South Carolina) haalde de Amerikaanse het in twee sets van haar landgenote Alison Riske (WTA 19): twee keer 6-1.

In Charleston wordt er een exhibitietoernooi op gravel gespeeld waar speelsters matchritme kunnen opdoen voor de herstart van de competitie, die voorzien is op 3 augustus in het Siciliaanse Palermo. Ook de Canadese Bianca Andreescu zou er aantreden, maar de winnares van de US Open van vorig jaar gaf finaal de voorkeur aan individuele training. Andreescu speelde in oktober vorig jaar haar laatste wedstrijd met inzet. In het Chinese Shenzhen liep ze toen een kwetsuur aan de linkerknie op.