Fluminense en Botafogo hervaten Braziliaanse voetbalcompetitie “onder protest”

De Braziliaanse voetbalclubs Fluminense en Botafogo moeten zondag alsnog de competitie hervatten. Hun terugkeer in de competitie van Rio de Janeiro was uitgesteld omdat beide teams vonden dat ze niet klaar waren na de coronacrisis. De burgemeester van Rio had de teams bevolen donderdag weer in actie te komen. Bij een sportrechtbank werd dat met drie dagen uitgesteld.

Vorige week werd er al gevoetbald in de regionale competitie van de staat Rio de Janeiro, maar Botafogo en Fluminense zeiden het te vroeg te vinden. Niet alleen stellen zij dat hun spelers nog niet fit genoeg zijn na de coronapauze, ook zijn er zorgen over de cijfers rond de verspreiding van het virus in Brazilië, waar dinsdag nog 1.374 mensen overleden aan de gevolgen ervan.

Fluminense gaat zondag “onder protest” het veld in voor een duel met Volta Redonda. “De competitie nu hervatten is een fout”, meldde de club. Botafogo liet alleen weten niet in beroep te zullen gaan. De regionale competities in Brazilië gaan de nationale competitie voor.