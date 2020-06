Warmste Week zoekt geen geld, maar projecten

Radiozender Studio Brussel zal dit jaar geen geld proberen ophalen via ‘De Warmste Week’, maar wil projecten steunen die een verschil maken voor mensen die soms vergeten worden.

‘Dit jaar leek het alsof De Warmste Week wat vroeger startte’, laat Studio Brussel weten. ‘En dat vuur van solidariteit willen we brandend houden.’ Daarom heeft De Warmste Week dit jaar als hoofddoel om projecten te steunen die een verschil maken voor mensen die we soms vergeten, zoals kinderen in armoede, ouderen en jongeren in eenzaamheid, mensen zonder uitweg. Er zal dit jaar dus geen geldinzameling zijn.

Vanaf september kan iedereen meehelpen aan één van de projecten van De Warmste Week die nog hulp zoeken, maar je kan ook zelf een project organiseren, alleen, of in groep met bijvoorbeeld een bedrijf, sportclub of scouts.

Het project moet plaatsvinden tussen september en december 2020, en moet een concreet verschil maken voor de levenskwaliteit van andere mensen en hun omgeving.

Meer info op de website van de Warmste Week.