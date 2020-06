Zoektocht lichaam Estelle Mouzin levert nog geen resultaat op

Ook de tweede dag van de zoektocht naar sporen van Estelle Mouzin heeft geen resultaat opgeleverd. Er wordt de hele week verder gezocht. Wellicht gebeurt dat niet in België.

In het Franse Ville-sur-Lurnes is na twee dagen zoeken het lichaam van Estelle Mouzin, een Frans meisje dat 17 jaar geleden op negenjarige leeftijd verdween.

De Franse seriemoordenaar en pedofiel Michel Fourniret wordt sinds eind 2019 in verband gebracht met de zaak. Begin dit jaar zei Monique Olivier, de ex-vrouw van Fourniret, dat haar ex-man inderdaad Mouzin vermoord zou hebben. Fourniret bevestigde het verhaal van Olivier begin maart.

Ville-sur-Lumes

Maandag begon het Franse gerecht met opgravingen rond en in een van zijn oude eigendommen in Ville-sur-Lumes, een gemeente in de Franse Ardennen.

‘Het monster van de Ardennen’ wil niet zeggen waar het lichaam begraven ligt. Speurders volgen op dit moment het spoor van een kassaticket dat ze in 2003 terugvonden tijdens een huiszoeking bij Fourniret. Tot aan zijn arrestatie in 2003 bezocht Fourniret het huis regelmatig. Daarna werd het huis verkocht. Het is tot op de dag van vandaag nog nooit onderzocht. De eerste dag werd er niets gevonden.

Het kasteel van Sautou

Dinsdagochtend hervatte de zoektocht op het domein van het kasteel van Sautou in Donchery. Het kasteel was eveneens een eigendom van de seriemoordenaar Michel Fourniret, op een tiental kilometer van het huis in Ville-sur-Lumes.

‘We kunnen niet zeggen dat er vooruitgang is geboekt’, maar ‘er blijft nog veel te doen’, verklaarde Didier Seban, een van de advocaten van de familie Mouzin dinsdagavond. Het werk in Donchery is nog niet afgelopen. ‘We laten een tweede, grotere graafmachine komen’, aldus meester Seban. Hij meldt dat er grondig wordt gewerkt om niets over het hoofd te zien.

Volgens Seban zouden ook zoektochten in België kunnen plaatsvinden. De Gendarmerie nationale verzekerde dinsdagmorgen evenwel dat een speurtocht in ons land momenteel niet op de planning staat.

De opgravingen zouden een hele week kunnen duren volgens betrokkenen bij de zaak.

Elisabeth Brichet

Fourniret kreeg in 2008 levenslang voor de ontvoering, verkrachting en moord op zeven meisjes en vrouwen in Frankrijk en België. In België was Elisabeth Brichet een slachtoffer. Haar lichaam werd gevonden in het kasteel van Sautou.

De moeder van Brichet, Marie-Noëlle Bouzet, sloot zich aan bij de ouders van de slachtoffers van de Belgische seriemoordenaar en pedofiel Marc Dutroux. De Witte Mars van 1996, waar zo’n 300.000 mensen op afkwamen om een beter werkend gerecht te eisen,was haar idee.