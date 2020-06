Beruchte Nederlandse voetbaltalkshow lijkt er punt achter te zetten: “Wat ons betreft, was het de laatste uitzending”

Het beruchte Nederlandse voetbalpraatprogramma Veronica Inside lijkt er een punt achter te zetten. Vaste analisten René van der Gijp en Johan Derksen, die vorige week in opspraak kwam door een racistische opmerking, zijn kwaad op presentator Wilfried Genee, normaal gezien hun partner in crime. “Dit komt echt niet meer goed.”

Vorige week passeerde in het voetbalprogramma een beeld van een als zwarte piet geschminkte man die zich tussen een Black Lives Matter-manifestatie in Leeuwarden had geposteerd. Voldoende aanleiding voor analist Johan Derksen om de opmerking “Weten we zeker dat dit niet Akwasi is” te delen. U moet weten: Akwasi is een Nederlandse rapper die bij onze noorderburen bekend staat om zijn strijd tegen Zwarte Piet en daarbij de figuur van Sinterklaas op de korrel neemt. Een niet bepaald gepast mopje dus.

Dat leidde tot aardig wat commotie bij onze Noorderburen. Adverteerders Zespri en Gillette kondigden aan geen zendtijd meer te zullen kopen, terwijl de Nederlandse nationale voetbalploegen aankondigden geen interviews meer toe te staan aan het programma. In de jongste aflevering van de voetbalshow gaf Derksen toe dat zijn grap “verkeerd” was. “Maar dit werd uitvergroot en werd een grote rel.”

Nu geven Derksen en Van der Gijp aan dat die laatste aflevering hen zo in het verkeerde keelgat geschoten is dat ze eraan denken om te stoppen. “Ik ga deze zomer eens goed nadenken of ik mijn contract al uitdoe”, vertelde Derksen aan De Telegraaf. Hij en Gijpie voelen zich verraden door presentator Wilfried Genee, die het tweetal volgens hen zonder voorbereiding “voor het Joegoslavië-tribunaal zette”, zo omschrijft Van der Gijp bij RTL de aanwezigheid van advocaat Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta in de studio.

“We werken twaalf jaar samen, verdienen een vorstelijk salaris en dan ga je ons zo neerzetten, zo van ‘ik hoor hier eigenlijk niet bij’, zo zijn we niet getrouwd. Dit komt echt niet meer goed”, aldus Van der Gijp. “We zijn duidelijk klaar met hem en wat ons betreft was gisteren de laatste uitzending.”