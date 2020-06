Frank De Bleeckere werkt als onafhankelijk expert voor Russische voetbalbond

Frank De Bleeckere, de adjunct van technisch directeur Bertrand Layec binnen het Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), gaat zijn expertise als scheidsrechtersexpert ook delen met de Russische voetbalfederatie.

Frank De Bleeckere zal fungeren als “Referee Expert” in de Russische voetbalcompetitie, zo maakte de KBVB dinsdag bekend. “Hij zal er het Referee Expert Panel vanop afstand bijstaan bij het analyseren van wedstrijdsituaties in de Russische Premier League”, klinkt het. “De opdrachten en functies voor de Belgische arbitrage blijven zijn prioriteit.”

In mei stelde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zijn masterplan voor, waarin 160 werkpunten waren opgenomen om de arbitrage te verbeteren. Ex-ref David Elleray maakte de doorlichting en zocht naar oplossingen. De Brit zet samen met de Fransman Bertrand Layec, Frank De Bleeckere en Stéphanie Forde zijn schouders onder het plan.

Een onderdeel van dat masterplan was een diepgaand evaluatiesysteem van de prestaties. Elke Belgische scheidsrechter moet een verslag opstellen, waarin elk spelfeit aan bod komt. Met die feedback kunnen de refs opnieuw aan de slag om hun vaardigheden te verbeteren. Om zo’n evaluatieplan in Rusland uit te rollen, is De Bleeckere als onafhankelijk expert aan boord gehaald.