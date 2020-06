Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers slaan advies om niet meer te trainen in de wind

American football-ster Tom Brady heeft dinsdag met een tiental van zijn ploegmaats bij de Tampa Bay Buccaneers collectief getraind. Dat meldt de Tampa Bay Times. De Buccaneers gingen daarmee in tegen de adviezen van de spelersvereniging NFLPA.

Dokter Thom Mayer, medisch directeur van de NFLPA, gaf spelers en clubs afgelopen weekend de raad om tot eind juli niet meer in groep te trainen. Hij deed dat nadat verscheidene NFL-spelers positief testten op het coronavirus. Daarbij ook twee spelers en een assistent-coach van Tampa Bay. Bovendien kent de pandemie de jongste dagen een felle opstoot in Florida.

De 42-jarige Brady won zes keer de Super Bowl met de New England Patriots. Dat team verliet hij in maart na twintig seizoenen voor de Buccaneers. Op de training had hij dinsdag het gezelschap van Rob Gronkowski, Chris Godwin, Scotty Miller, Jamel Dean, Sean Murphy-Bunting, Mike Edwards, Blaine Gabbert, Ryan Griffin en Ryan Jensen. De training op de sportvelden van een lokale school - de faciliteiten van de club zijn nog gesloten - zal wellicht niet de goedkeuring wegdragen van hun coach Bruce Arians. In een filmpje van de lokale overheid maant die de bevolking aan om zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden.