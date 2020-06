Steven Defour en Antwerp uit elkaar: “We konden geen akkoord vinden”

Steven Defour heeft zijn laatste wedstrijd voor Antwerp gespeeld. The Great Old maakt dinsdag bekend dat het geen akkoord heeft kunnen vinden met de middenvelder, die op 30 juni einde contract is, voor een verlenging. “We bedanken Steven voor zijn inzet en wensen hem nog veel succes toe!”, schrijft de club op social media.

Defour tekende een jaar geleden bij Antwerp nadat zijn contract bij Engels eersteklasser Burnley in onderling overleg was ontbonden. Door blessures stond hij echter maar tien keer in de basis het afgelopen seizoen. Eerder was de 32-jarige middenvelder bij Racing Genk (2004-2006), Standard (2006-2011), Porto (2011-2014), RSC Anderlecht (2014-2016) en Burnley (2016-2019) aan de slag.

Antwerp heeft in de persoon van Birger Verstraete al een vervanger gevonden. De middenvelder van 1 FC. Köln wordt voor een jaar gehuurd met aankoopoptie.