120 jobs weg door faillissement Hotel Metropole

Het personeel van het Brusselse Hotel Metropole, dat op 22 april het faillissement aankondigde, heeft met ruime meerderheid het sociaal plan goedgekeurd. Bijna 120 werknemers worden door het collectief ontslag getroffen.

Tien mensen kunnen actief blijven in het bedrijf en er worden iets minder dan 120 werknemers getroffen door het collectief ontslag.

Het iconische Brusselse vijfsterrenhotel Hotel Metropole ligt aan het De Brouckère­plein en is een van de eerste slachtoffers van de coronacrisis in de sector. Het hotel werd gebouwd door de broers Wielemans van de gelijknamige brouwerij. Het verwelkomde in 1895 de eerste gasten.