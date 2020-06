Zware aardbeving in Mexico, zeker één dode

In Mexico heeft dinsdag een zware aardbeving plaatsgevonden. Er viel zeker één dode, heeft de Civiele Bescherming bevestigd. Een tsunamialarm is afgekondigd.

De beving deed zich voor om 17.29 uur Belgische tijd en had een magnitude van 7,4. Aanvankelijk sprak het Amerikaans Geofysisch Instituut van 7,7. Het Mexicaans seismologisch instituut zegt dat het om een aardbeving van 7,5 op de schaal van Richter gaat.

Het epicentrum bevond zich volgens het USGS op 26 kilometer diepte, 23 kilometer ten zuiden van de plaats Crucecita in de deelstaat Oaxaca. Het Mexicaans instituut gewaagt van 5 kilometer diepte.

De schok was tot in de hoofdstad te voelen. Nadat alarm is geslagen, zijn veel mensen de straat opgerend, velen ook zonder een mondmasker als bescherming tegen het nieuwe coronavirus.

President Andres Manuel Lopez riep de bevolking op om kalm te blijven en zich op eventuele naschokken voor te bereiden.

Door de beving is voor heel Centraal-Amerika ook tsunamialarm afgekondigd. De laatste grote aardbeving in Mexico dateert van 2017 en eiste 370 mensenlevens. Op 19 september 1985 trof een aardschok met magnitude 8,1 de hoofdstad. Meer dan tienduizend mensen overleefden het niet, honderden gebouwen werden vernietigd.