Dries Mertens mag niet starten in match waarin Napoli hem eert, ploegmaats spelen met speciaal shirt

Napoli speelt vanavond op het veld van Hellas Verona met speciale truitjes om Dries Mertens, topschutter aller tijden voor de club, in de bloemetjes te zetten. Opvallend genoeg mag de Rode Duivel zelf niet aan de wedstrijd beginnen. Trainer Gennaro Gattuso zette de Leuvenaar op de bank.

Mertens voetbalde zich vorige week in de clubgeschiedenis met zijn 122ste goal voor de club. Daardoor is hij nu alleen topschutter aller tijden. Om dat te vieren, maakte Napoli maandag bekend dat het in Verona zal aantreden met shirts met een speciale patch met de woorden “Dries Mertens All Time Top Scorer.”

Foto: Eleven Sports

Van bij de aftrapt werd het speciale shirt voor Mertens ook meteen te koop aangeboden in de officiële fanshops van Napoli.

