Weyts wil alle scholen open op 1 september

Als de scholen na de zomervakantie weer opstarten, zullen alle kinderen naar school mogen. Dat meldt RTBF en is bevestigd aan De Standaard. Het voorstel van minister Weyts en de GEES moet eerst worden goedgekeurd door het onderwijsveld en vervolgens door de Nationale Veiligheidsraad.

Een scenario voor de opstart van het onderwijs op 1 september stond hoog op de agenda van alle actoren in het veld. Dat heeft nu vorm gekregen, al moeten het onderwijsveld en de Nationale Veiligheidsraad er zich nog over buigen. Het onderwerp staat dus morgen nog niet op de agenda van de Veiligheidsraad, dat is voor later.

Wat het coronavirus in september ook doet, het basisonderwijs opent weer volledig de deuren. Kleuters en lagereschoolkinderen mogen dus weer naar school. Maar de situatie voor scholieren in het middelbaar is moeilijker. Daar hangt de heropening af van de fase waarin de verspreiding van het coronavirus zich bevindt. Die fases worden aangeduid met kleuren: groen, geel, oranje of rood. Er wordt vanuit gegaan dat de leerlingen 1 september in fase geel starten, en dat betekent dat ze vier volledige dagen naar school mogen.

Mochten we ons in een andere fase bevinden, oranje of rood, dan zouden leerlingen in het middelbaar twee dagen naar school gaan.