Liverpool-trainer Jürgen Klopp verbaasd over sterkte Manchester City (en eigen elftal): “Hoe is het mogelijk?”

Jürgen Klopp keek maandagavond met enige verbazing naar de wedstrijd van Manchester City, dat Burnley met 5-0 inblikte. Dat bekende de trainer van Liverpool in aanloop naar het thuisduel met Crystal Palace. Klopp was echter vooral verbaasd over de prestaties van zijn eigen elftal.

“Wat ik me realiseerde toen ik naar de wedstrijd keek, was dat we twintig punten voor hebben op dat elftal. Hoe is dat mogelijk? Het is ondenkbaar”, zei Klopp. “Ik keek naar ze omdat we over negen dagen tegen City spelen, niet omdat ik hoopte dat ze zouden verliezen. Vorig jaar hoopte ik dat ze zouden verliezen van Leicester City en dat werkte niet echt goed. Daarom ben ik daarmee gestopt.”

Woensdagavond is Liverpool gewaarschuwd, want Crystal Palace was in 2017 de laatste club die een competitiewedstrijd op Anfield wist te winnen. “Roy Hodgson doet daar fantastisch werk. De organisatie van het team is uitstekend verzorgd en het team is fysiek sterk. Ze hebben vier wedstrijden op rij gespeeld zonder een doelpunt tegen te krijgen.

De trainer van Liverpool kan weer een beroep doen op Mohamed Salah en Andy Robertson, maar James Milner en Joel Matip zijn er niet bij.