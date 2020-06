Lotto-Soudal heeft Tourselectie klaar: de grote kanonnen met Steff Cras als verrassing

Lotto-Soudal heeft zijn Tourselectie klaar. Philippe Gilbert, Caleb Ewan, Tim Wellens, Thomas De Gendt, Jasper De Buyst, Roger Kluge en Steff Cras zijn de acht gelukkigen die eind augustus mogen deelnemen aan de Ronde van Frankrijk.

Cras (24) is de grote verrassing in de selectie. De jonge Belg rijdt nog maar sinds dit jaar voor Lotto-Soudal na twee jaar in dienst van Katusha-Alpecin. In 2019 mocht hij al eens proeven van het grote werk in de Vuelta.

De Tour wordt dit jaar gereden van zaterdag 29 augustus tot zondag 20 september.