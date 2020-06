Lars Boom wordt performance manager bij vrouwenteam CCC: “Ik voel me nog altijd wielrenner”

CCC-Liv, een WorldTour-team bij de vrouwen dat los staat van het mannenteam CCC van kopman Greg Van Avermaet, heeft in de aanloop naar de herstart van het wielerseizoen haar technische staf uitgebreid. Lars Boom treedt per direct in dienst als performance manager. Hij houdt zich met name bezig met materiaaltests en de optimalisatie van het materiaal.

“Ik voel me in de eerste plaats nog altijd wielrenner”, reageerde Boom, die voor 2020 geen ploeg vond na het opdoeken van Roompot-Charles eind vorig seizoen, op de teamwebsite van CCC-Liv. “Maar ik ben tegelijkertijd zeer bewust bezig met mijn toekomst. Daarin wil ik absoluut van betekenis blijven voor de wielersport. Met mijn ervaring en interesse voor materiaal en techniek denk ik van meerwaarde te kunnen zijn voor het peloton. De ‘move’ naar de functie van performance manager kwam in een stroomversnelling toen ik met CCC-Liv in contact kwam en hoorde over de voorbereidingen op de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen. Dat is en blijft mijn favoriete terrein. De ambitie van het team sprak mij daarbij aan.”

Boom werd in 2012 zesde in Parijs-Roubaix en in 2015 vierde. Hij won de ‘mini Parijs-Roubaix’ in de Tour van 2014.

“Lars Boom treedt voor langere tijd aan als performance manager”, legde teameigenaar Eric van den Boom uit. “Hij zal vooral zijn ervaring en aanstekelijke materiaalpassie op onze rensters overbrengen. Met daadkrachtige partners als Liv en CADEX liggen er bovendien veel mogelijkheden om nieuw materiaal te finetunen. Lars is een versterking en verrijking van het team. Tegelijkertijd blijft performancemanager Hidde Bekhuis bij ons aan boord. Hij heeft bewezen over een zeer brede, sterke wetenschappelijke basis te beschikken. In combinatie met Lars’ praktijkervaring moet ons dat nog verder brengen. Niet alleen in de komende maanden, maar ook in de toekomst.”