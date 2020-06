Borussia Dortmund plant “virtuele Aziatische Tour” in augustus

Borussia Dortmund had deze zomer een tournee door China en landen in Zuidoost-Azië voorzien, maar zag die door de coronacrisis in het water vallen. Om de fans toch tegemoet te komen, zal de club van Thorgan Hazard en Axel Witsel in augustus een “virtuele Aziatische Tour” houden.

De onlineactiviteiten omvatten onder meer virtuele meetings met de spelers, livestreams van trainingssessies en mogelijk van oefenduels. Dortmund plant ook activiteiten ter plaatse met clublegenden en sponsors, afhankelijk van de gezondheidsvoorschriften die er gelden.

De Duitse vicekampioen stelt dinsdag dat dertig fanclubs in de regio een speciale plaats krijgen bij de activiteiten.

“Heel wat fans en partners uit de regio lieten ons weten dat ze nog altijd zo dicht mogelijk bij de spelers willen komen, vooral in deze heel moeilijke tijden”, zegt managing director Carsten Cramer. “Daarom hebben we beslist onze digitale communicatie met Azië te versterken, dit in nauwe samenwerking met onze lokale kantoren in Singapore en Shanghai.”