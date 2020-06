Djokovic nu ook zelf besmet met corona na gecontesteerd tennistoernooi

Novak Djokovic heeft positief getest op covid-19. Dat heeft de Servische nummer één van de wereld in het mannentennis dinsdag zelf bekendgemaakt. Djokovic is al de vierde toptennisser die besmet geraakte met het coronavirus nadat hij deelnam aan de fel bekritiseerde Adria Tour die hij zelf had georganiseerd.

Oh ironie. Uitgerekend Djokovic, de man die een maand geleden luidop verkondigde dat hij zou weigeren om gevaccineerd te worden tegen corona en de felste tegenstander was van de strenge veiligheidsmaatregelen op de US Open, heeft het virus nu zelf te pakken. Dat heeft de Serviër zelf bekendgemaakt vanuit zijn thuisstad Belgrado.

Djokovic (ATP 1) is na Grigor Dimitrov (ATP 19), ), Borna Coric (ATP 33) en Viktor Troicki (ATP 184) de vierde maar veruit de grootste naam in het tennis die besmet is geraakt nadat hij deelnam aan de Adria Tour, de reeks exhibitietoernooien die hij zelf organiseerde. De vrouw van Troicki, de trainer van Dimitrov en de physical coach van Djokovic liepen eveneens het virus op. Andere deelnemers zaan het toernooi zoals Alexander Zverev, Marin Cilic en Andrey Rublev hebben een negatieve controle afgelegd, maar blijven voor alle veiligheid nog veertien dagen in quarantaine.

Coronaregels niet gerespecteerd

De Adria Tour die de voorbije twee weken halt hield in Servische hoofdstad Belgrado en het Kroatische Zadar was fel gecontesteerd omdat spelers en publiek er alle coronaregels aan hun laars lapten: voetbalwedstrijdjes, in ontbloot bovenlijf dansen in een volle discotheek en poseren met fans aan de goed­gevulde tribunes.

Het kwam dan ook niet als een verrassing dat Dimitrov zondagavond als eerste positief testte op corona. Alle spelers en hun entourage lieten zich daarop in het Kroatische Zadar meteen testen. Behalve Novak Djokovic. Die weigerde zich te laten testen ‘omdat hij zich niet ziek voelde’. Hij trok liever samen met zijn entourage eerst naar huis in Belgrado, waar hij wel gecontroleerd werd. De uitslag van die test blijkt nu positief.

Felle kritiek van collega’s

Djokovic kreeg de afgelopen dagen al een storm van kritiek uit de tenniswereld over zich. ‘Wat een oerdomme beslissing om die exhibitietoernooien te laten doorgaan’, reageerde het Australische woelwater Nick Kyrgios. ‘Ik hoop dat jullie snel genezen, maar dit gebeurt er wanneer je alle protocollen naast je neerlegt. Dit is geen grap.’

Ook voormalig nummer één Andy Murray had weinig begrip voor het gedrag van zijn goede vriend. ‘Laat dit een les zijn voor ons allemaal’, zei de ex-winnaar van Wimbledon. ‘Ik vraag mij bijvoorbeeld af wat de straf zal zijn voor een speler die zich op de US Open niet aan de veiligheidsmaatregelen houdt. Kan je voorstellen dat je jouw kwartfinale niet mag afwerken omdat er iemand is geweest die de quarantaineregels aan zijn laars heeft gelapt en de bubbel heeft verlaten om naar pakweg Manhattan te gaan? Dat zou enorm frustrerend zijn. Hoe gaat de organisatie dat bewaken?’

Tegen een vaccin en strenge veiligheidsmaatregelen

Begin juni was het nummer 1 van de wereld stevig uit de bocht gevlogen door zich openlijk te verzetten tegen het krijgen van een (toekomstig) coronavaccin. De 33-jarige Serviër had al eerder twijfels uitgesproken over de verdiensten van de moderne geneeskunde.

Djokovic was ook de grootste criticaster van de veiligheidsmaatregelen rond de US Open. Het stak hem vooral tegen dat hij slechts een zeer beperkte staf mag meebrengen en dat de spelers hun tijd tussen de wedstrijden moeten doorbrengen in luchthavenhotels. Hij dreigde ermee zijn kat te sturen naar New York en waarschuwde dat ook veel collega’s er zo over dachten. ‘Als de veiligheidsmaatregelen verlicht worden, kan het eventueel zijn dat ik toch nog naar de US Open kom’, liet hij vrijdag nog optekenen. Als één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de internationale spelersraad en de beste tennisser op dit moment was dit een uitspraak die een aanzienlijk deel van de tenniswereld de kast opjoeg. Zou Djokovic zich over twee maanden in New York durven vertonen?