Waarschuwingsfase van ozon- en hitteplan wordt geactiveerd

Het KMI verwacht de komende dagen maximumtemperaturen tot 30 graden. Die temperatuurindicatoren laten toe om het ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan te activeren. Dinsdag treedt de waarschuwingsfase in werking, zo meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) dinsdagmiddag.

De waarschuwingsfase moet er onder meer voor zorgen dat instellingen en organisaties die met kwetsbare groepen werken, zoals ouderen, kinderen en zieke mensen, gepaste maatregelen treffen. Het algemeen advies luidt: voldoende water drinken, jezelf en je huis koel houden.De combinatie van luchtvervuiling, hoge temperaturen en zonnig weer zullen de volgende dagen zorgen voor een toename van de ozonconcentraties. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe hoog de concentraties zullen oplopen en of de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden zal worden. Indien de volgende dagen overschrijdingen van de informatiedrempel voorspeld of gemeten worden, zal dat via aparte waarschuwingsberichten gecommuniceerd worden, aldus IRCEL.

Brussel

De stad Brussel, het OCMW en de buurthuizen activeren het hittegolfplan. Het hittegolfplan van de buurthuizen treedt in werking bij temperaturen hoger dan 28 graden. De buurthuizen bestaan uit onthaal- en vrijetijdscentra, die een brede waaier van sociale dienstverlening aanbieden aan de inwoners van de stad Brussel. Ze nemen regelmatig contact op met de ingeschreven personen, verdelen kruiken en veldflessen, hebben speciale teams die langskomen om het welzijn van de ingeschreven personen te bekijken en controleren de leefomstandigheden in de woning.

Wie hulp wil tijdens een hittegolf, kan zich gratis inschrijven op het nummer 0800 35 550. Het hittegolfplan roept vooral kwetsbare groepen op om zich op voorhand te melden. Wie zich inschrijft op het nummer verzekert zich van een goede bescherming bij grote hitte.