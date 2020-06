Slachtoffers opvallend mild voor Hans Van Themsche: ‘Hij verdient een tweede kans’

Veertien jaar nadat de Turkse Songul Koç (38) werd neergeschoten door Hans Van Themsche (32) is het slachtoffer klaar om hem te vergeven. Dat laat haar advocaat weten naar aanleiding van Van Themsches aanvraag om overdag de gevangenis te mogen verlaten. Ook de ouders van Luna Drowart (2), die de raid in Antwerpen niet overleefde, zijn mild. ‘Hij is nog jong en verdient een tweede kans.’

Eind mei al hoopte Van Themsche om een enkelband te krijgen of overdag buiten de gevangenis te mogen werken. De zaak werd toen verplaatst omdat de familie van de slachtoffers hier niet over werd ingelicht. ‘Justitie heeft toegegeven dat dit te wijten was aan nalatigheid’, Zegt de vader van de vermoorde Luna Drowart.

Vandaag, dinsdag, was er daarom een nieuwe zitting. Laurence Van Bree, de moeder van Luna, toont zich opvallend mild. ‘Iedereen vandaag hier aanwezig heeft een positief advies gegeven. Hans Van Themsche is nog jong en toont spijt. Voor mij moet hij niet in de gevangenis blijven en verdient hij een tweede kans.’

Quasi zeker negatief advies

Ook Songul Koç, die de kogel van Van Themsche overleefde, is klaar om hem te vergeven. ‘We willen deze zaak positief afsluiten’, liet haar advocaat Jos Vander Velpen weten. ‘Ze wil dit moeilijke hoofdstuk definitief afsluiten. Voor haar is het zwaar, maar het positieve is essentieel.’

Bart Herman, de advocaat van Van Themsche, liet na de zitting weten dat hij er zeker van is dat de strafuitvoeringsrechtbank een negatief antwoord zal geven. ‘Formeel moeten ze zich er nog over uitspreken, maar wij voldoen niet aan de voorwaarden om een enkelband te krijgen of overdag buiten de gevangenis te mogen werken’, aldus Herman. ‘Ik kan u nu al zeggen dat het vonnis een afwijzing zal zijn.’ Van Themsche heeft namelijk geen vaste woonplaats en geen job, twee voorwaarden voor voorwaardelijke vrijlating.

Vrijdag 26 juni volgt de uitspraak.