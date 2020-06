Begin mei raakte bekend dat wolvin Noëlla in Limburg welpjes op de wereld gezet had. Minister van Omgeving Zuhal Demir deelde dinsdag de eerste beelden van de kroost. Bekijk het in de video hierboven.

De eerste beelden werden met wildcamera’s in de omgeving van de nestlocatie geregistreerd en tonen ons 4 speelse welpen. ‘Dit is een historisch moment voor het natuurbeheer in Vlaanderen. Voor het eerst in 150 jaar zorgt de wolf voor nakomelingen in ons land. Het is hartverwarmend om de beelden van deze vier sloebers te zien. Ik hoop dat Bosland Daltons, want zo noem ik ze graag, in goede gezondheid verkeren en ongestoord mogen opgroeien,’ aldus minister van Natuur Zuhal Demir.

Het agentschap Natuur en Bos, die de monitoring van de wolven opvolgt, bevestigt dat de roedel het goed stelt en de wolfjes stilaan het nest voor kleine afstanden verlaten om de wereld te ontdekken. Dit vraagt veel energie, vooral voor de ouders die nu er alles aan doen om hun kroost van het nodige voedsel te voorzien. Daarom is elke verstoring uit den boze. Handhaving in het wolvengebied blijft op het hoogste niveau, met controles door boswachters en natuurinspectie.