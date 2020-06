Hoorzitting voor Malonne en Robben wegens miljoenendeal en mogelijke belangenvermenging

De Kamercommissie Gezondheid nodigt Hugues Malonne en Frank Robben uit voor een hoorzitting na spraakmakende berichten in de pers.

De Kamercommissie Gezondheid nodigt de topman van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) Hugues Malonne uit voor een hoorzitting. De Kamerleden willen ook de baas van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Frank Robben, horen. Ook de bevoegde ministers, Maggie De Block en Philippe De Backer, worden uitgenodigd. De Block is minister van Volksgezondheid en Philippe De Backer leidt de federale taskforce rond het coronavirus.

Hugues Malonne kwam eerder deze maand in opspraak door een miljoenendeal met het Italiaanse biotechbedrijf DiaSorin voor de aankoop voor serologische coronatests. De topman van het geneesmiddelenagentschap FAGG zou de validatie van die tests hebben laten uitvoeren door het lab van zijn partner, schreef Knack. Bovendien waren de testkits relatief duur.

Frank Robben kwam vorige week dan weer onder vuur te liggen door een artikel in het Franstalige magazine Wilfried, waarin hij onder meer van belangenvermenging wordt beschuldigd. Robben heeft quasi het monopolie op de uitwisseling van gezondheidsdata en het contactonderzoek dat naar aanleiding van de corona-epidemie is uitgebouwd, schreef het magazine. Daarnaast is de 59-jarige IT’er al tientallen jaren lid van het kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit. In die hoedanigheid geeft hij advies rond de privacy-implicaties van wetgeving in allerlei domeinen.

De hoorzittingen komen er op voorstel van respectievelijk N-VA en Ecolo, maar met de unanieme steun van alle fracties. De hoorzitting vindt wellicht plaats op 7 juli.