Grote Markt in Sint-Niklaas wordt pak groener

Het ontwerpteam dat de Grote Markt van Sint-Niklaas mag heraanleggen is bekend. Het bureau kon de stad overtuigen met een erg groen ontwerp. ‘Het wordt een stadstuin met voldoende ruimte voor evenementen.’

Van de 29 ontwerpteams die reageerden op de open oproep voor de Grote Markt in Sint-Niklaas, mochten er vier een ontwerp uitwerken. De gunningscommissie en het stadsbestuur kozen daaruit voor de groep TV Artgineering, LAMA Landscape Architects, Sweco Belgium (ALS_O).

Dat collectief heeft Daniël Ost, de bekende bloemenkunstenaar en ereburger van Sint-Niklaas, als groenontwerper mee aan boord genomen. ‘Alle vier de groepen gingen voor vergroening, maar het verschil in het ontwerp van ALS_O voor een groen middenplein gaat’, zegt Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. ‘Die grote originaliteit heeft de jury overtuigd.’

Luchtballonnen

Het plein wordt omkaderd door bomen, in het midden ligt gras. ‘Je krijgt een stadstuin met toch voldoende ruimte voor evenementen’, zegt Van Broeck. ‘Er zijn brede straten tussen de grasvelden waar marktkramers kunnen staan. En luchtballonnen kunnen ook landen op gras.’

Een groene helling leidt naar de parkeergarage onder het plein, terwijl ondiepe waterpartijen voor verfrissing zorgen. Qua mobiliteit denkt het bureau aan het principe van een woonerf. Bussen blijven welkom.

Het stadsbestuur benadrukt dat dit nog geen definitief ontwerp is. In het najaar komt er nog een participatietraject. Inwoners kunnen dan hun mening geven over het plan.

Foto: TV Artgineering/Lama/Sweco

