Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft harde undercoverbeelden verspreid. De beelden zijn gemaakt in Torhout, bij varkensslachter Van Hoornweder. Op de beelden is te zien hoe ze de varkens er mishandelen voor ze gedood worden.

Enkele jaren terug klaagde Animal Rights al wantoestanden aan in de slachthuizen van Tielt, Izegem en Hasselt. Op deze beelden, die dateren van vorig jaar, blijkt dat ook bij Van Hoornweder de varkens niet goed behandeld worden. Zo zien we zwangere zeugen met zware wonden en varkens die met een elektrische tang verdoofd moeten worden, nadat ze eigenlijk al verdoofd hadden moeten zijn. (zie bovenstaande video rond 0.36)

‘Animal Rights vraagt de overheid hoe het mogelijk is dat na alle ophef over onze eerdere undercoverbeelden, deze misstanden nog steeds voortduren,’ zegt Animal Rights campagnecoördinator Els van Campenhout.

Levend verdrinken

Animal Rights vroeg ook de inspectierapporten van de slachthuizen op. Volgens hen bevestigen die rapporten dat er ‘een structureel probleem’ is in de slachthuizen. Vooral bij de verdoving van de dieren zou het regelmatig misgaan, waardoor de varkens levend verdrinken in het broeibad (zie bovenstaande video rond 0.58).

Samen met GAIA dient Animal Rights nu een klacht in tegen het slachthuis.

Bij Van Hoornweder worden elk jaar tot 650.000 varkens geslacht, vooral voor export binnen Europa en naar delen van Afrika en Azië. Zaakvoerder Peter Van Hoornweder beraadt zich momenteel over de zaak en wou voorlopig nog niet reageren.