Dit staat op de agenda van de Nationale Veiligheidsraad

Op woensdag 24 juni om 9 uur staat de laatste vergadering van de Nationale Veiligheidsraad voor de zomer op de planning. Er wordt beslist over nieuwe versoepelingen van een aantal coronaregels vanaf 1 juli. Zo wordt onder andere beslist over de cultuursector, de evenementensector en de verplichting van mondmaskers.

De lockdown is voor heel wat sectoren al deels opgeheven, maar vanaf 1 juli komen daar mogelijk nog een aantal versoepelingen bij, als de coronacijfers dat tenminste toelaten.

Cultuur

Er zal worden beslist over de hervatting van cultuuractiviteiten met publiek, zoals theatervoorstellingen of een cinemabezoek. Dat zou vanaf 1 juli opnieuw kunnen, al zal dat in elk geval wel gepaard gaan met allerhande veiligheidsvoorschriften. Bezoekers moeten anderhalve meter afstand houden en er geldt een maximum van 200 bezoekers.

Vrije tijd

Daarnaast zouden ook speelhallen en casino’s vanaf 1 juli de deuren opnieuw mogen openen, net als feestzalen en bankethallen. Bij die laatsten zou het aantal aanwezigen alvast beperkt blijven moeten tot vijftig, en zouden dezelfde hygiënemaatregelen gelden als in de horeca.

Ook de pretparken en binnenspeeltuinen zouden ten vroegste vanaf 1 juli opnieuw bezoekers kunnen ontvangen, klonk het na afloop van de Nationale Veiligheidsraad begin juni. De organisatie van erediensten is al sinds 8 juni weer toegelaten, maar vanaf 1 juli zou de limiet op het aantal aanwezigen verhogen van 100 naar 200.

Sport

De zwembaden openen wellicht vanaf 1 juli. Onder meer de Vlaamse Zwemfederatie uit al langer haar onbegrip over het feit dat zwembaden nog niet mochten openen, terwijl dat in heel wat buurlanden wel al kan. De sector werkte een tijd geleden al een draaiboek uit. Sporten in groep wordt mogelijk uitgebreid, van 20 naar 50 personen.

Evenementen

Voor massa-evenementen zoals festivals is het sowieso nog te vroeg. Die mogen pas ten vroegste vanaf september weer georganiseerd worden. Ook nachtclubs, discotheken en fuiven blijven nog tot dan verboden terrein.

Kleinere evenementen - denk aan kermissen of dorpsfeesten - kunnen ten vroegste vanaf 1 augustus opnieuw plaatsvinden, al zal dat geleidelijk gebeuren. De Nationale Veiligheidsraad moet zich nog buigen over de omkaderende veiligheidsmaatregelen voor evenementen.

Daarnaast werken de ministers aan een zogenoemde evenementenmatrix. Daarop staan 18 criteria, bijvoorbeeld of het een dynamisch evenement is, dan wel op één plaats, wordt er eten voorzien of niet,... Die checklist kunnen de burgemeesters dan gebruiken om een inschatting te maken en te beslissen of een evenement al dan niet mag plaatsvinden. Daarop is de voorbije weken al hard gewerkt, maar binnen de regering is te horen dat die matrix tegen woensdag misschien nog niet klaar zal zijn.

Bubbel en mondmasker

Zullen er vanaf 1 juli meer mensen in onze bubbel mogen? Die vraag ligt op tafel. Experten waarschuwen dat het virus nog niet verdwenen is uit ons land. Verschillende virologen zijn bijvoorbeeld voorstander van een verplichting om een mondmasker te dragen in winkels.

Professor infectieziekten Erika Vlieghe zei eerder ook al aan De Standaard dat het gebruik van mondmaskers woensdag besproken zal worden, ‘net zoals elke andere belangrijke maatregel’. Vorig weekend vertelde viroloog Steven Van Gucht aan Het Belang van Limburg dat een verplichting in supermarkten een optie is. ‘Als er een nieuwe opflakkering komt en we merken dat dit met het winkelen te maken heeft, kunnen mondmaskers in supermarkten alsnog verplicht worden. Toch roep ik op om het zeker te dragen’, klonk het.

In Het Journaal op Eén toonde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zich niet meteen voorstander van een verplichting. Ze sluit echter niet uit dat die er toch komt en zegt dat de Veiligheidsraad zich daar zal over beraden.