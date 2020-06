De eventsector wordt hard getroffen door de coronacrisis. Het verwachtte verlies wordt nu geschat op 6,4 miljard euro. In een derde van de organisaties vielen er al ontslagen en zes op de tien denkt nog mensen te moeten laten gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van Karel de Grote Hogeschool.

Begin april verwachtte de Belgische eventsector dit jaar een omzetverlies van bijna 5 miljard euro (-54 procent) te zullen hebben tegenover 2019. Dat cijfer wordt nu bijgepast naar 6,4 miljard euro (-68 procent). Organisatoren lopen zo’n 1,7 miljard mis, toeleveranciers 4,7 miljard euro. Om aan deze cijfers te komen ondervroeg Karel de Grote Hogeschool (KdG) 392 organisaties. Er zijn in ons land 3.200 organisaties actief die voor meer dan 50% van hun omzet professioneel betrokken zijn bij of actief zijn in de evenementensector.

Ontslagen

Er vallen ook veel ontslagen binnen de sector. Sinds het begin van de coronacrisis vielen er in een derde van de organisaties ontslagen. Zes op de tien verwacht de komende drie maanden nog mensen te moeten laten gaan. De ontslagen zijn een rechtstreeks gevolg van de vele geannuleerde en ook uitgestelde evenementen. ‘Voor een derde van de organisaties zijn nu al alle geplande events geannuleerd tot het einde van het jaar. Zes op de tien organisaties denkt dat meer dan de helft tot alle events geannuleerd of uitgesteld zullen worden in 2020. Voor de meeste organisaties blijkt 2020 een verloren jaar’, legt onderzoeker Joris Verhulst uit.

‘De cijfers tonen een zwaar toegetakelde sector door de coronacrisis’, zegt het hoofd van het KdG-expertisecentrum Publieke Impact Christine Merckx. ‘Toch zien we ook tekenen van hoop. Meer organisatoren en toeleveranciers dan in maart vertrouwen erop dat hun organisatie voldoende reserves heeft om de crisis te overleven. De sector maakt goed gebruik van de steunmaatregelen van de overheid en die blijken dus te helpen. Ook het perspectief op een relance van de sector kan voor dit licht optimisme zorgen.’

Een steunpakket voor de cultuur- en eventsector werd vorige vrijdag nog on hold gezet in de Kamer. Dit nadat N-VA-Kamerlid Bjorn Anseeuw aangedrongen had op extra juridisch advies hierover.