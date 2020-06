Disney+ op 15 september naar België

Frozen, Lady en de vagebond, Star wars of alle Marvel-superheldenfilms bingewatchen? Dat kan vanaf 15 september, wanneer het streamingplatform Disney+ ook in ons land beschikbaar zal zijn.

Behalve in België wordt het videostreamingplatform van Disney op die datum ook in Portugal, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, IJsland en Luxemburg gelanceerd. De lanceringsdatum lag eerst in mei, maar Disney bleef die maar uitstellen. Vanaf midden september zal het eindelijk mogelijk zijn om alle Disney-animatiefilms en -klassiekers te bekijken. Maar dat is niet alles, ook alle programma’s van National Geographic, de superheldenfilms van Marvel, en nieuw materiaal, zoals de populaire Star wars-reeks ‘The Mandalorian’ zijn beschikbaar.

Disney+ maakt ook de abonnementsprijs bekend voor de Belgische markt: 6,99 euro per maand of 69,99 euro voor een jaarabonnement.

Disney+ werd eerst uitgerold in november in de Verenigde Staten en Canada. In 24 uur tijd hadden ze al 10 miljoen abonnees te pakken. Later kwamen ook Australië, Nieuw-Zeeland, India, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zwitserland, Ierland, Spanje en Oostenrijk aan de beurt. Latijns-Amerika is eind 2020 aan de beurt. Wereldwijd heeft Disney+ al 54 miljoen abonnees.