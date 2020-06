Venezolaanse president bereid met Trump te praten

De Venezolaanse president Nicolas Maduro is bereid met zijn Amerikaanse collega Donald Trump te praten. Dat heeft Maduro maandag verklaard tijdens een interview met het staatsagentschap AVN, nadat Trump eerder deze week de deur op een kier had gezet voor een ontmoeting.

‘Indien nodig ben ik bereid respectvol te praten met president Donald Trump’, zei Maduro in een interview dat werd uitgezonden op de Venezolaanse televisie.

Zondag had Trump zo’n ontmoeting gesuggereerd, om daags nadien via twitter te preciseren dat een gesprek enkel kon gaan over een ‘vreedzaam vertrek van de macht’ door Maduro. Die laatste verwees niet naar de tweet van Trump. ‘Net zoals ik heb gepraat met Joe Biden, zou ik ook met Trump kunnen praten’, doelde Maduro op de ontmoeting met Biden toen die nog vicepresident was onder Barack Obama. Vandaag is Biden democratisch kandidaat voor het Witte Huis.

Washington probeert al sinds begin 2019 Maduro naar de uitgang te duwen. De oppositie in eigen land en een deel van de internationale gemeenschap gelooft dat zijn herverkiezing in 2018 frauduleus tot stand kwam. De Verenigde Staten en een vijftigtal andere landen hebben oppositieleider Juan Guaidó als interimpresident erkend.