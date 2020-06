Burgemeester Sint-Agatha-Berchem geeft de fakkel door

De burgemeester van Sint-Agatha-Berchem, Joël Riguelle (cdH), neemt op 1 september ontslag. Dat heeft hij maandagavond tijdens de gemeenteraad bekendgemaakt. Hij wordt opgevolgd door Christian Lamouline.

De 65-jarige Riguelle had na de laatste verkiezingen al laten verstaan dat hij halverwege de legislatuur de fakkel zou doorgeven. Omwille van familiale, persoonlijke en gezondheidsredenen wordt die timing een beetje vervroegd, legde hij uit.

Riguelle zetelde bijna 32 jaar in de gemeenteraad, was zes jaar schepen en zestien jaar burgemeester. Zijn opvolger Lamouline was kabinetschef bij de stad Brussel en later bij Brussels minister Benoît Cerexhe. Hij is momenteel secretaris-generaal bij de gewestelijke administratie.