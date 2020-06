Hij mag dan teleurgesteld hebben in de Coppa Italia, in de eerste wedstrijd van Juventus in de Serie A trof Cristiano Ronaldo wel meteen raak.

De Portugees trapte Juventus vanop de penaltystip op voorsprong op bezoek bij het Bologna van Stefano Denswil (ex-Club Brugge) en Takehiro Tomiyasu (ex-STVV). Een heerlijke trap van Paulo Dybala zorgde ervoor dat de wedstrijd al voor de rust beslist was: 0-2. In de slotminuut zag Ronaldo een tweede doelpunt nog afgekeurd voor buitenspel. Juventus moest de wedstrijd met tien volmaken nadat Danilo in blessuretijd zijn tweede gele kaart pakte.

Toch een opsteker voor Ronaldo en Juve, die sinds de herstart van het Italiaanse voetbal nog niet konden scoren. Daardoor moesten ze de Coppa Italia na penalty’s aan het Napoli van Dries Mertens laten.

In het klassement loopt Juventus vier punten uit op Lazio Roma, dat woensdag speelt op bezoek bij Atalanta Bergamo.