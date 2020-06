Invaller Alexis Saelemaekers boekt met Milan vlotte zege bij Lecce

AC Milaan heeft maandag op de 27e speeldag in de Serie A een vlotte 1-4 zege geboekt op het veld van degradatiekandidaat Lecce, op twee na laatste in de stand. Alexis Saelemaekers mocht in de 68e minuut invallen bij Milan, dat op dat moment 1-3 voorstond.

Samuel “Samu” Castillejo zorgde in de 26e minuut voor de 0-1 ruststand. Nadat Marco Mancosu de thuisploeg in de 54e minuut vanop de penaltystip langszij bracht, haalden Giacomo Bonaventura (55e), Ante Rebic (58e) en Rafael Leao (72e) de volle buit binnen voor Milan.

Milan kon in Lecce nog niet rekenen op zijn sterspeler Zlatan Ibrahimovic, de Zweedse spits herstelt van een kuitblessure.

Bij Fiorentina maakte Franck Ribéry wel zijn wederoptreden. De Fransman was al sinds eind november met een enkelblessure buiten strijd. Zijn langverwachte terugkeer leverde de Florentijnen geen winst op. Tegen hekkensluiter Brescia kwamen ze niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Positief was wel dat Ribéry de wedstrijd kon uitspelen, pas in de slotminuut werd hij vervangen.

AC Milaan is zevende in de stand en houdt Europees voetbal in het vizier, Fiorentina staat op de dertiende plaats.